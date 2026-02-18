Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı

Balkanlar\'da ilk teravih namazı kılındı
18.02.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazanı karşıladı.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazanı karşıladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Müslümanlar, teravih namazını kılmak için inşaatı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yapılan Üsküp Camisi'ne akın etti.

İlk teravih ile kapılarını halka açan cami binlerce Müslümanı ağırladı. Camiyi dolduran Müslümanlar, soğuk havaya rağmen dışarıda da saf tuttu. İlk teravih nedeniyle ülkenin diğer şehirlerindeki camilerde de yoğunluk yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da ilk teravih namazı, Türkiye tarafından yaptırılan ve açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde kılındı.

Arnavutlar, Namazgah Camisi'nin yanı sıra ülkedeki diğer camilere de ilk teravih vesilesiyle akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar, Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri doldurdu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için kentteki tek cami olan Banyabaşı Camisi'nde bir araya geldi.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için başta tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da ülkedeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde teravih namazı kılınırken, Boşnak nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de cemaat ilk teravih için bir araya geldi.

Karadağ ve Hırvatistan'da da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazında camileri doldurarak saf tuttu.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Balkanlar, Karadağ, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.