Balkanlar\'da ilk teravih namazı kılındı

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazanı karşıladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Müslümanlar, teravih namazını kılmak için inşaatı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yapılan Üsküp Camisi'ne akın etti.

İlk teravih ile kapılarını halka açan cami binlerce Müslümanı ağırladı. Camiyi dolduran Müslümanlar, soğuk havaya rağmen dışarıda da saf tuttu. İlk teravih nedeniyle ülkenin diğer şehirlerindeki camilerde de yoğunluk yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da ilk teravih namazı, Türkiye tarafından yaptırılan ve açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde kılındı.

Arnavutlar, Namazgah Camisi'nin yanı sıra ülkedeki diğer camilere de ilk teravih vesilesiyle akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar, Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri doldurdu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için kentteki tek cami olan Banyabaşı Camisi'nde bir araya geldi.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için başta tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da ülkedeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde teravih namazı kılınırken, Boşnak nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de cemaat ilk teravih için bir araya geldi.

Karadağ ve Hırvatistan'da da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazında camileri doldurarak saf tuttu.