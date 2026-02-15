Balkanlar İş Birliği Kongresi İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balkanlar İş Birliği Kongresi İstişare Toplantısı

15.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Rektörü, Balkanlar Kongresi için İstanbul'da yapılan istişare toplantısına katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkanlar İş Birliği Kongresi'nin istişare toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde, "Balkanlarda Eğitim, Kültür, Toplum ve Ekonomi" ana teması çerçevesinde yapılacak olan kongrenin istişare toplantısı, İstanbul DSİ Libadiye Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 13-15 Mayıs'ta yapılacak olan kongrenin istişare toplantısına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, düzenleyici üniversitelerin rektörleri, IRCICA, IUS ve Ticaret Üniversitesi Vakfı başkanları ile destekleyen kurum ve kuruluş temsilcileri iştirak etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile rektör danışmanı ve genel sekreter yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe'nin katıldığı toplantıda, eski Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, ve milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen'in Balkanlar ile ilgili yaptığı sunumun ardından; kongrenin hazırlıkları, yürütülmesi ve diğer detaylara ilişkin görüşmeler yapıldı.

NESAR Edirne'de kamp yaptı

Nesar Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği, Edirne'de kamp yaptı.

Edirne Arama Kurtarma Derneğinden (EDAK) yapılan açıklamaya göre, kamp için Edirne'ye gelen Nesar Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri ziyaret edildi.

AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş, MAG-AME Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş ile EDAK tim liderimiz Hasan Yaldız'ın yer aldığı ziyarette ekibin çalışmaları yerinde incelendi.

Arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi sağlanarak, kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Balkanlar, İstanbul, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar İş Birliği Kongresi İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:31:18. #7.11#
SON DAKİKA: Balkanlar İş Birliği Kongresi İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.