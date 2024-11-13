Balkanlarda Türkçe Öğretimi Sempozyumu Başladı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle IUS'un ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma Bosna Hersek Federasyonu Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Adnan Delic, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, SEDEF Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu, TMV yöneticileriyle akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, TMV'yi sempozyumun düzenlenmesindeki emeği için tebrik ederek, IUS'a da ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Girgin, Türkiye'nin Balkanlar'ın bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye, hem günümüzde hem de geçmişte bölgenin çok önemli bir aktörüdür, dolayısıyla bu çalışmaların artarak devam etmesi temennimizdir. Bu çalışmalarda akademinin yanı sıra hayata dokunan çalışmalar da yapılması çok önemli. Büyükelçiliğimizin desteklediği, IUS'un yürütmekte olduğu 'Evliya Çelebi'nin İzinde Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri' projesini de dikkatlerinize getirmek istiyorum." dedi.

"Sempozyum, bölge için önemli bir platforma dönüşecektir"

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, sempozyumun gelenekselleştiğini belirterek, Balkanlar'daki Türkiye menşeli üniversiteler başta olmak üzere diğer kurumlarla da istişare içinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akgün, sempozyuma birçok kurumun da destek verdiğini aktararak, programı Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in memleketinde yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İzetbegoviç'in arkasında sadece bağımsız bir vatan değil, erdemli bir yaşam ile farklı kültür ve inançların ahenk içerisinde yaşayabileceği topluluk ideali de bıraktığını kaydeden Akgün, şöyle devam etti:

"Sempozyumun ana teması 'dil, kültür ve medeniyet bağlamında Balkan şehirleri' olarak belirlendi. Balkan coğrafyasının renkli ve kültürel dünyasını Türk dili ve Türkoloji perspektifinden değerlendirme fırsatına sahip olacağız. Yahya Kemal'in tabiriyle 'gönlümüzde nehir varsa Tunadır, dağ varsa Balkandır' diyerek Balkanlar'ın kalbi olan Bosna Hersek'te bu aziz coğrafyanın güzelliklerine bir kez daha şahitlik edeceğiz. Saraybosna, Balkanlar'ın Kudüsü'dür, insanlığın bir mirasıdır. Oturumlarda Balkanlar'ın tarih, kültür ve medeniyet zenginlikleri bilimsel çerçevede ele alınacak, araştırmacılar ve akademisyenlerimiz bildirileriyle Türk dili ve Türkoloji çalışmalarına dil, edebiyat, kültür ve eğitim gibi konular üzerinden yeni bakış açıları ortaya koyacaklardır."

Akgün, sempozyumun Türkiye ile Balkanlar arasındaki kültürel ve akademik bağları güçlendireceğine inandıklarını ifade ederek, "Sempozyum, bölge için önemli bir platforma dönüşecektir. Uzun bir geçmişe dayanan Balkanlar ile Türkiye arasındaki dostluk, bu çalışmalarla günümüze ve ortak geleceğimize bilgeliği ve erdemiyle yön verecektir." şeklinde konuştu.

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise Bosna Hersek'in Anadolu coğrafyasına benzediğini, Türkiye'nin bölge ile tarihi ve kültürel birlikteliğinin olduğunu söyledi.

Balkanlar'ı çok önemsediklerini aktaran Kurtulmuş, Balkan ülkelerindeki halkları kendi vatanlarında kalmaları için desteklediklerini ve bu yönde çalıştıklarını vurguladı.

Programda IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de konuşma yaptı.

"Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar" temasıyla düzenlenen sempozyum 15 Kasım'da sona erecek.