Samsun'un Atakum ilçesinde, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi 3528. Sokak'taki bir apartmanın 5. katında yaşayan Zeynep E. A. (14), balkonda kedisini yakalamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuk, bilinci açık şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Balkondan Düşen 14 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?