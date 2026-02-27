Balkondan Düşen Adamın Eşinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkondan Düşen Adamın Eşinin Cansız Bedeni Bulundu

27.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de balkondan düşen Mehmet K'nın evinde eşi Sevim Özdemir'in cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinin balkonundan düşerek yaralanan kişinin evinde, eşinin cansız bedeni bulundu.

Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7. katında ikamet eden 58 yaşındaki Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet K'nin eşi 50 yaşındaki Sevim Özdemir'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü tespit edildi.

Balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sevim Özdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Apartman sakinlerinden Engin Savur, gazetecilere, sabah gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Apartmanda küçük çocuklar var. Çocuk düştü sandık. Eşim ön taraftaki pencereden baktı, bir şey göremedi. Diğer komşular, 'Mehmet ağabey düştü' dedi. Arka taraftan baktık. Birinci katta sundurma var onun üzerine düşmüş. 'Eşine haber verdiniz mi?' diye konuştuk kendi aramızda. Meğer eşi ölmüş." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan Düşen Adamın Eşinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın kritik ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:33:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Balkondan Düşen Adamın Eşinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.