Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
İlçenin Bayramca Mahallesi 11. Sokak'ta yaşayan ailenin 4 yaşındaki oğlu Ahmet Can Ç, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Durumu fark eden aile, kendi imkanlarıyla çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan Ahmet Can Ç'nin, hafif yaralı olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?