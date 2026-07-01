Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın üçüncü katında yaşayan Nafiz Özçil (47), dengesini kaybetmesi sonucu evinin balkonundan birinci katın balkonuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özçil, kaldırıldığı hastanede öldü.
Son Dakika › Güncel › Balkondan Düşen Nafiz Özçil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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