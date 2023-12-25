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Ballıkayalar Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ballıkayalar Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Kanyonu'nda geçirdiği kaza sonucu mahsur kalan kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ballıkayalar Kanyonu\'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
25.12.2023 - 06:18,
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Kanyonu'nda geçirdiği kaza sonucu mahsur kalan kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Olay öğleden sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Park içerisindeki Ballıkayalar Kanyonu'nda ailesi ile yürüyüşe çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dizinin dönmesi sonucu yaralanarak kanyonda mahsur kaldı. Yaralanan kişinin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, acil sağlık ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ortak çalışması sonucunda, yaralı kişi kurtarılarak ambulansa getirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
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