Baltık Denizi'nde Morina Balığı Popülasyonu Düşüyor - Son Dakika
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Baltık Denizi'nde Morina Balığı Popülasyonu Düşüyor

26.06.2025 12:23
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Aşırı avlanma nedeniyle morina balığı boyutları küçülüyor; vücut uzunluğu 20 cm'ye düştü.

Yeni bir araştırmada, aşırı avlanma nedeniyle Baltık Denizi'ndeki morina balığı popülasyonunda sert bir düşüş yaşandığı ve artan balıkçılık faaliyetlerinin balıkların vücut uzunluğunda yaklaşık 20 santimetrelik küçülmeye yol açtığı tespit edildi.

Almanya'daki Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezinden bilim insanları, 1996 ile 2019 yılları arasında Danimarka'daki Bornholm Havzasında yakalanan 152 morina balığının otolit (işitme taşı) örneklerini inceledi.

Araştırmacılar, tıpkı ağaç halkaları gibi yıllık büyümeyi kaydeden otolitler aracılığıyla türün son 23 yıldaki gelişimini, vücut ölçülerini ve genetik yapısını analiz etti.

Baltık Denizi'ndeki balıkçılık faaliyetlerinin artmasının morina balığı üzerinde hızlı evrimsel değişikliklere yol açtığına dair genomik kanıtların ortaya çıkarıldığı çalışmada, türün 1996'da 40 santimetre olan ortalama vücut uzunluğunun 2019'da 20 santimetreye düştüğü tespit edildi.

Araştırmada, balıkların boyutlarında yaşanan küçülmenin genetik temelli olduğu ve insan kaynaklı aşırı avlanmanın hem morina balığının DNA'sı üzerinde kalıcı etki bıraktığı hem de popülasyonda keskin bir düşüşe neden olduğu belirtildi.

Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezinde deniz ekolojisi üzerine çalışan araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Thorsten Reusch, durumun bilimsel olarak "ilginç" ama ekolojik açıdan son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Reusch, "Uzun yıllar en büyük balıkların sürekli olarak avlanmasıyla daha küçük ve hızlı olgunlaşan balıklar evrimsel avantaj kazandı." ifadesini kullandı.

Çalışmanın detayları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baltık Denizi'nde Morina Balığı Popülasyonu Düşüyor - Son Dakika

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