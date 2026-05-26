Baltık Ülkeleri AB'den Hava Savunması İstedi

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın liderleri, son dönemde bölgede yaşanan insansız hava aracı (İHA) olayları ve artan tehditler sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) hava savunması ve sınır güvenliği konularında daha hızlı ve somut adımlar atılmasını istedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Baltık bölgesinin güvenliği açısından son derece ciddi dönemde bir araya geldiklerini belirten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, "Geçtiğimiz hafta Litvanya'nın ve diğer Baltık ülkelerinin hava sahasında, AB'nin doğu sınırı yakınlarında insansız hava aracı olayları kaydedildi. Bunlar münferit provokasyonlar ya da rastlantısal olaylar değildir." dedi.

Nauseda, bunların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının doğrudan sonucu olduğunu, savaşın kendilerine ne kadar yakın olduğunu hatırlattığını söyledi.

Dayanışma mesajlarının artık yeterli olmadığını belirten Nauseda, Avrupa'nın hızlı ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Nauseda, toplantıda AB'nin doğu kanadındaki güvenliği güçlendirme çalışmalarını ciddi şekilde hızlandırması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Modern radar ve önleme sistemleri, sensörler ve yakın bölgesel koordinasyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Litvanya Cumhurbaşkanı, kritik altyapının korunmasının da aynı derecede önemli olduğunu kaydetti.

Rusya'nın sistematik şekilde yalan, manipülasyon ve yıldırmayı bilgi savaşının araçları olarak kullandığını belirten Nauseda, buna verilecek yanıtın koordineli, teknolojik açıdan gelişmiş ve uzun vadeli olması gerektiğini dile getirdi.

Güçlü bir Ukrayna olmadan güvenli bir Avrupa'nın mümkün olmayacağını açık şekilde vurguladıklarını dile getiren Nauseda, Ukrayna'ya yönelik askeri, mali ve siyasi desteğin azaltılmaması, aksine artırılması gerektiğini söyledi.

Yaşananların yalnızca Baltık ülkelerinin sorunu olmadığını vurgulayan Nauseda, AB'nin güvenliği açısından bir sınav olduğunu belirtti.

Avrupa'nın sınırlarını, vatandaşlarını ve özgürlüğünü savunabilecek kapasitede olduğunu göstermesi gerektiğine dikkati çeken Litvanya Cumhurbaşkanı, buna dair hiçbir şüphesi olmadığını sözlerine ekledi.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşananların yalnızca bölgesel mesele olmadığının altını çizerek, "Avrupa'nın doğu sınırlarını korumak, Avrupa'nın tamamını korumak anlamına gelir." dedi.

Karis, AB'den özellikle çok katmanlı İHA tespit ve hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ile doğu kanadı gözetim projelerine daha fazla destek beklediklerini bildirdi.

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics ise Baltık ülkelerinin daha fazla dezenformasyon kampanyası, provokasyon ve sabotaj girişimine hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, İHA tespiti, anti-İHA kapasitesi ve AB mekanizmalarının daha etkin kullanımı konusunda somut adımlar atılmasını talep etti.

Olay

Bu arada, Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok defa Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptığını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti. Baltık ülkeleri, Rusya'nın söz konusu iddialarını reddetmişti.