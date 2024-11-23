Baltık Ülkeleri Altyapı Güvenliğini Görüştü - Son Dakika
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Baltık Ülkeleri Altyapı Güvenliğini Görüştü

Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, kopan deniz altı telekom kablolarını ve güvenlik konularını ele aldı.

23.11.2024 13:48
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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Estonya Başbakanı Kristen Michal, Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopmasının ardından altyapı güvenliğini ele aldı.

Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Baltık Bakanlar Konseyi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya gelen üç lider, Rusya- Ukrayna Savaşı ve savunma konularında fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, Baltık Denizi'nde deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopması olayının Baltık Denizi ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemini gösterdiğini belirterek ülkelerinin altyapı güvenliğine odaklanmanın önemini vurguladı.

NATO'nun Doğu kanadının ve Avrupa'nın güvenliğinin "Ukrayna'nın savaşta galip gelmesi ile Avrupa-Atlantik entegrasyonuna bağlı" olduğunu kaydeden liderler, bu nedenle Kiev'e desteğin artırılması yönünde çağrıda bulundu.

Liderler, Moskova'ya karşı yaptırımları güçlendirmek amacıyla Rusya ve Belarus'a ihracat kısıtlamalarına tabi olan savaş için kullanılacak malların ortak listesinin oluşturulması konusunda mutabık kaldı.

Litvanya Başbakanı Simonyte, Baltık Denizi'nde kabloların kopması hakkında "sakin ancak aynı zamanda uyanık kalınması" ve "kararlı ortak karşılık için de hazır olunması" gerektiğini kaydetti.

Baltık Bakanlar Konseyi, 13 Haziran 1994'te Letonya, Litvanya ve Estonya tarafından kuruldu. Konsey kapsamında üç ülkenin liderleri yılda bir defa toplanıyor.

Baltık Denizi'nde deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopması

Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğunun devlete ait olan Finli şirket Cinia 19 Kasım'da, Finlandiya ile Almanya arasındaki C-Lion1 deniz altı kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası meydana geldiğini ve hizmetlerinde aksama meydana geldiğini açıklamıştı.

Telekomünikasyon şirketi Telia tarafından işletilen Litvanya ile İsveç arasındaki bir iletişim kablosunda da 18 Kasım'da yerel saatle 10.00'da arıza tespit edildiği açıklanmıştı.

Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü Audrius Stasiulaitis, CNN'e yaptığı açıklamada, sorunun fiber optik kablodaki fiziksel hasardan kaynaklandığını teyit edebileceklerini söylemişti.

Finlandiya ve Almanya'dan "hibrit savaş ihtimali" değerlendirmesi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, C-Lion1 kablosunda yaşanan arızalardan "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Açıklamada, yaşananların "hibrit savaş ihtimali"ni gündeme getirdiği kaydedilmiş, "Avrupa'nın güvenliği sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörler tarafından yürütülen hibrit savaşın da tehdidi altındadır." ifadelerine yer verilmişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Baltık Denizi'nde Almanya ile Finlandiya ve İsveç ile Litvanya arasında iki deniz altı veri kablolarının zarar görmesinin sabotaj olduğunu varsaymak gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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