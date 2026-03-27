Baltık Ülkelerinden NATO'ya Hava Savunma Talebi

27.03.2026 16:53
Estonya, Letonya ve Litvanya, hava sahalarındaki dron olayları sonrası NATO'dan savunmayı artırmasını istedi.

Estonya, Letonya ve Litvanya, son günlerde birkaç dronun hava sahalarında düşmesinin ardından, NATO'dan hava sahalarının savunmasını daha hızlı bir şekilde artırmasını istedi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ve Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baltık ülkelerinin hava savunmalarını geliştirme konusunda kararlı adımlar attıkları belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşın tetiklediği son olayların çok katmanlı hava savunmasının daha da güçlendirilmesinin önemini ortaya koyduğu vurgulandı.

NATO hava sahasını ihlal eden birkaç dronun bu hafta Baltık ülkelerine girerek düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Neyse ki hiçbir sivil yaralanmadı ve altyapıya verilen zarar sınırlı kaldı. Hava sahamızın güvenliğini korumaya yardımcı olan NATO Hava Polisliği Misyonuna katkıda bulunan müttefiklerin profesyonelliğini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Baltık ülkelerinin savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) en az yüzde 5'ini ayırdığına ve hava savunma kabiliyetlerinin tedarikine, insansız hava araçlarına, anti-dron sistemlerine ve akustik sensörlerin geliştirilmesine öncelik verdiklerine işaret edildi.

Bu olayların hazırlık seviyesini artırmaya ve savunma kabiliyetlerine yatırım yapmaya devam etmenin acil olduğunu gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dronlara karşı koyma dahil hava savunmasını güçlendirmeye yönelik çabaların hızlandırılması gerekmektedir. Müttefikler etkili tespit ve önleme için gerekli kabiliyetleri acilen güçlendirmelidir. Baltık ülkelerindeki mevcut NATO uçakları ve hava savunma sistemlerinin varlığı sürdürülmeli ve tüm hava tehditlerine, özellikle insansız hava araçlarına karşı daha da güçlendirilmelidir."

Rus hava sahasından gelen dronlar 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüştü.

Yetkililer daha sonra söz konusu dronların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotasından saptığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

