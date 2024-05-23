Balyoz Davası\'nda FETÖ Talimatı İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Davası Devam Ediyor

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılandığı davaya müştekilerin dinlenilmesiyle devam edildi.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın duruşmasında başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Toker ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, tutuksuz sanıklar Hamza Yaman, Ekrem Ertuğrul ve Abdurrahman Kavun ise salonda hazır bulundu. Firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının ise henüz infaz edilemediği açıklandı.

Müşteki sıfatıyla dinlenen Mustafa Çalış, Balyoz davasında yerel mahkeme tarafından haklarında verilen mahkumiyet kararlarının eski Yargıtay üyesi sanıklar tarafından onandığını ifade etti.

Onama kararındaki hukuka aykırılıkların tespit edilmesi üzerine kararın kaldırılarak yapılan yeniden yargılama sonucu beraat ettiklerini anlatan Çalış, "O dönem adaletin kapısı olarak gördüğümüz Yargıtay 9. Ceza Dairesi, verdiği kararla adaleti Ankara Kalesi'nin 7 kat altına gömdü." diye konuştu.

Balyoz davası yargılamaları sırasında hayatını kaybeden bazı sanıkların beraat kararlarını mezarlarının başına giderek okuduğunu anlatan Çalış, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.

Müşteki emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Balyoz davası kapsamında ilk gözaltıların yapılmaya başlandığında bunun bir "kumpas" olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ancak anlatamadıklarını belirtti. Yavuz, haklılık paylarının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya çıktığını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen Yavuz, davaya katılmak istediğini belirtti.

"Türk milleti hedef alındı"

Müşteki Mustafa Önsel, Balyoz davası kapsamında tutuklandığında kurmay albay rütbesiyle görev aldığını, söz konusu yargılamada en uzun tutuklu kalanlardan olduğunu söyledi.

Balyoz davası süreciyle ordudaki askerlerin tasfiye edilerek yerine FETÖ mensuplarının getirilmeye çalışıldığının artık kamuoyunca da bilindiğini ifade eden Önsel, "Biz hedef edildik, bizim üzerimizden Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. Esas olarak Türk milleti hedef alındı. O gece (15 Temmuz darbe girişimi) taarruz helikopterleriyle millete ateş edildi." dedi.

Önsel, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi.

Diğer müştekiler Yasin Türker, emekli Koramiral Abdullah Can Erenoğlu da sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini söyledi.

Ara kararlar

Müşteki beyanlarının ardından diyecekleri sorulan sanıklar, aleyhe olan hususları kabul etmedikleri yönünde savunma yaptı.

Savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.

Buna göre, Balyoz davasına ilişkin devam eden yargılama sürecine yönelik İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinden bilgi istenmesine, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, firari sanık Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verildi.

Davanın görülmesine 19 Eylül'de devam edilecek.

4'ü ceza aldı, biri firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa'nın 148. maddesine göre Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.