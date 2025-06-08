Bamako\'da Bayramlaşma Programı

Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, kentte yaşayan Türkler, Türk kurumlarının temsilcileri ile elçilik personeli katıldı.
Programa katılanların bayramını kutlayan Büyükelçi Ceylan, Türklerin Mali'ye yaptığı katkıdan gurur duyduğunu ifade etti.
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