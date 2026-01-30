Bandırma Belediyesi, Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Bandırma Belediyesi, Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

30.01.2026 15:00  Güncelleme: 16:39
Bandırma Belediyesi, altyapı, çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle'deki okul çevresinde yaya güvenliğini artırmayı hedefleyen kaldırım çalışmaları sürerken, parkların yeşil dokusunu güçlendiren projeler de yürütülüyor.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı, çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Daha düzenli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bandırma için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, kent estetiğini güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Belediyesi, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de bulunan Fatih İlkokulu çevresinde parke taşı kaldırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle öğrenci ve velilerin yoğun olarak kullandığı bölgede yapılan düzenlemelerle hem yaya güvenliğinin artırılması hem de çevrenin daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında okul çevresinde daha konforlu ve güvenli bir yaya alanı oluşturulması hedefleniyor.

Uzun ömürlü ve konforlu ulaşım

Paşakent Mahallesi'nde ise Mevlana Camii çevresinde yürütülen parke taşı kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle bölge sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği kaldırım ihtiyacı giderilirken, cami çevresinin estetik görünümü de önemli ölçüde iyileştirildi. Sunullah Mahallesi Şerif Akın Sokağı'nda da yol yapım çalışmalarına hazırlık kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. Bölgede yeni yol düzenlemesi öncesinde gerekli söküm işlemleri tamamlandı Belediye ekipleri, altyapı ve zemin hazırlıklarının ardından yol yapım çalışmalarına geçerek sokakta daha sağlam, uzun ömürlü ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmayı planlıyor.

Kentin yeşil dokusu güçlendiriliyor

Yeşil alanlara yönelik çalışmalar da belediyenin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Malta Parkı'nda yeni banklar yerleştirilirken, park genelinde ağaç dikim çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarla parkın hem dinlenme alanları artırılıyor hem de yeşil dokusu güçlendiriliyor. Belediye yetkilileri, kent genelinde yeşil alanların sayısını ve niteliğini artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini bildirdi. Öte yandan Ordu Caddesi'nde yürütülen budama çalışmalarıyla cadde üzerindeki ağaçların bakımı yapılıyor. Mevsimsel bakım kapsamında gerçekleştirilen budama işlemleriyle hem ağaçların sağlıklı gelişimi destekleniyor hem de cadde üzerindeki görüş alanı ve güvenlik koşulları iyileştiriliyor.

"Kent estetiğini güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentin her noktasında sahada olduklarını vurgulayarak, "Daha düzenli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bandırma için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, kent estetiğini güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Yeni Mahalle, Belediye, Güncel, Son Dakika

