Bandırma Belediyesi Yeşilçomlu Mahallesi\'nde Atıl Alanı Yeniledi

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek "Kavun Festivali" öncesi Yeşilçomlu Mahallesi'nde bulunan atıl alanı yeniledi.

Bandırma'da Yeşilçomlu Mahallesi'nde bulunan atıl alanda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında alanda mevcut olan eski yapı ve düzensizlikler giderilerek yeni bir meydan tasarımı oluşturuldu.

Belediye yetkilileri, kent genelinde çevre düzenleme ve yenileme projelerine hız kesmeden devam ederken, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini bildirdi.