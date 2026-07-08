Bandırma'da Asfalt Seferberliği Başladı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, kent genelinde planlanan yol yenileme çalışmaları kapsamında asfalt serimine başladı. İlk etapta İnönü Caddesi'nde başlayan çalışmaların Adalet ve Değirmenler caddelerinde devam edeceği bildirildi.

Bandırma Belediyesi, kent genelindeki yol yenileme ve modernizasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçenin önemli arterlerinde asfalt serim çalışmalarının başladığını duyurdu. İlk etapta çalışmalar, Hacıyusuf Camii önünden başlayarak İnönü Caddesi'nin Adalet Caddesi'ne kadar olan bölümünde gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla bölgede yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların belirli bir takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Mirza, altyapı ve üstyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

SIRADA ADALET VE DEĞİRMENLER CADDESİ VAR

İnönü Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler diğer bölgelere geçecek. Başkan Mirza, planlama doğrultusunda bir sonraki çalışma alanlarının Adalet Caddesi ve hemen ardından Değirmenler Caddesi olacağını belirtti. Mirza, Bandırma halkına daha modern yollar kazandırmak için saha çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.