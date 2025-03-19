Bandırma'da Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde Anma Programı

(BALIKESİR) - Bandırma Kent Konseyi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Santral Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

Bandırma'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başkan Mirza, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel ve meclis üyeleri de katılım sağladı. Programda, şiirler, türküler ve belgeseller eşliğinde Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı. Vatan için canlarını feda eden kahramanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesiyle anıldı.

Başkan Mirza, "Çanakkale, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin, inancın ve kararlılığın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızın yazdığı bu destanı unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu anlamlı programı hazırlayan Bandırma Kent Konseyi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.