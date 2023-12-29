 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırma'da Dolandırıcı, Kendisini Jandarma Olarak Tanıttığı Kadının Altınlarını Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'da Dolandırıcı, Kendisini Jandarma Olarak Tanıttığı Kadının Altınlarını Çaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı bir kadını telefonda dolandıran şüpheli, kendisini jandarma olarak tanıttıktan sonra kadından altınlarını istedi. Dolandırıcı, altınları alıp taksiye binerek kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Aynı yöntemle başka bir kişiyi daha dolandırmaya çalışan şüpheli, bu sefer şüphelenen vatandaşın jandarmayı araması üzerine kaçmak zorunda kaldı. Çalınan altınlar mağdur kadına teslim edildi.

Bandırma\'da Dolandırıcı, Kendisini Jandarma Olarak Tanıttığı Kadının Altınlarını Çaldı
29.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının altınlarını alıp taksiye binerek kaçan şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini jandarma olarak tanıtıp, cinayet ve hırsızlık olaylarına adının karıştığı yalanına inandırdı.

Dolandırıcı, cinayetin gerçekleştiği adresten paraların ve altınların çalındığını söyleyerek, parmak izi kontrolü için kadından ziynet eşyalarını kendilerine emaneten vermesini istedi.

Evine gelen kişiye 500 bin lira değerindeki altınlarını veren kadın, olayı oğluna anlattı.

Oğlunun, annesinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyerek altınları alan kişinin F.P.A. olduğunu tespit etti. Taksiyle kaçan dolandırıcı, ekiplerin takibi sonucu aracın durdurulmasının ardından altınlarla yakalandı.

Dolandırıcılığın gerçekleşmesinden kısa süre sonra gözaltına alınan F.P.A'nın, aynı yöntemle Karesi ilçesi kırsal Çaypınar Mahallesi'nde bir kişinin 250 bin lirasını almaya çalıştığı, bu vatandaşın şüphelenerek jandarmayı aramak istemesinin ardından mahalleden kaçtığı belirlendi.

Zanlının aldığı altınlar ise Yeşilçomlu Mahallesi'nde yaşayan mağdur kadına teslim edildi.

F.P.A'nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Dolandırıcı, Kendisini Jandarma Olarak Tanıttığı Kadının Altınlarını Çaldı - Son Dakika


11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Dakika
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:50:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Dolandırıcı, Kendisini Jandarma Olarak Tanıttığı Kadının Altınlarını Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement