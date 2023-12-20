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Bandırma'da Hamile Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Bandırma'da Hamile Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Meşe'ye (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 K maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Olayın ardından yapılan DNA testi sonucunda, maktulün karnındaki bebeğin babasının sanık olduğu tespit edildi.

Bandırma\'da Hamile Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
20.12.2023 - 11:31,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Meşe'ye (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe (30) ve tarafların avukatları katıldı.

Kadir Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine verilen söz üzerine, "Ben buraya namusum ve şerefim için geldim." dedi.

Hazal Alpyörük'ün savunmasını yapan avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Sanığa takdir indirimi uygulanmamasını, mağdurdan sanığa gelen haksız bir eylem olmaması dolayısıyla haksız tahrik indiriminin de uygulanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın Kadir Meşe'yi Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 K maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Bandırma'da, 15 Şubat 2022'de Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir Meşe arasında tartışma çıkmıştı.

Meşe tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan 3 aylık hamile Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olan ve tutuklanan Kadir Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde yapılan DNA testi sonucunda, maktulün karnında ölen bebeğin babasının Meşe olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hazal Alpyörük, Balıkesir, Yargı, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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