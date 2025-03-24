Bandırma'da İmamoğlu'na Destek Büyüyor

(BALIKESİR)- Bandırma'da vatandaşlar, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için bir araya geldi. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu bir kişi meselesi değil; hak, hukuk ve demokrasi mücadelesidir. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bandırma'da da Ekrem Başkan'ımıza sahip çıkmak ve adalete olan inancımızı vurgulamak için meydanlardaydık" dedi.

Bandırma'da demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkan binlerce vatandaş, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak ve adalet mücadelesine omuz vermek için bir araya geldi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bandırma'da da meydanlar, hak, hukuk ve demokrasi için bir araya gelenlerle doldu.

Ekrem İmamoğlu için ilçede 31 bin 291 oy, Türkiye genelinde ise 15 milyon oy kullanıldı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu bir kişi meselesi değil; hak, hukuk ve demokrasi mücadelesidir. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bandırma'da da Ekrem Başkan'ımıza sahip çıkmak ve adalete olan inancımızı vurgulamak için meydanlardaydık. Bugün burada yalnızca bir adaya değil, milletin sesine, geleceğine ve umutlarına sahip çıktık. Meydanları dolduran, yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu buluşmada, vatandaşlar halkın iradesine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösterdi.