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Bandırma'da kamyonet ile tır çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da kamyonet ile tır çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Solak yönetimindeki kamyonet, karşı şeritte seyir halinde olan Ergün Aslan'ın tırına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Hasibe Solak ve Mehmet Toprak Solak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Hasibe Solak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bandırma\'da kamyonet ile tır çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı
10.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:00
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Solak (62) idaresindeki 06 PK 512 plakalı kamyonet, 600 Evler üst geçidi mevkisinde refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte Ergün Aslan yönetimindeki 10 ABJ 53 plakalı tıra çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki Hasibe Solak (52) ve Mehmet Toprak Solak (14) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasibe Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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