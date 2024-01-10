Bandırma\'da kamyonet ile tır çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Solak (62) idaresindeki 06 PK 512 plakalı kamyonet, 600 Evler üst geçidi mevkisinde refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte Ergün Aslan yönetimindeki 10 ABJ 53 plakalı tıra çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki Hasibe Solak (52) ve Mehmet Toprak Solak (14) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasibe Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.