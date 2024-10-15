Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tırın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 10 PE 829 plakalı kamyon, Paşakent Mahallesi Erdek Caddesi Liman Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bandırma İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen C.A, ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da TIR Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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