Bandırma Kitap Günleri Başlıyor

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği Bandırma Kitap Günleri, 21-29 Eylül günleri arasında kitapseverlerle Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından olan Nazım Hikmet Ran anısına 21-29 Eylül günleri arasında Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'nin yazarlarını, oyuncularını, sunucularını, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletisi ve konserler düzenlenecek. Yayınevleri stantlardanın da yer almasıylar katılımcılar, kitaplara özel indirimlerle ulaşma fırsatı bulacak.

Bandırma Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açkıklamada, "Bandırma Kitap Günleri, şehrimizin kültürel hayatına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Bandırma Belediyesi olarak, halkımızı kitaplarla buluşturmanın ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinlik, Bandırma'nın kültürel çeşitliliğini ve sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serecek" denildi.