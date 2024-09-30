Bandırma Kitap Günleri Renkli Etkinliklerle Sonlandı

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, sona erdi. Kitap Günleri'nde, yazarlar ve gazetecilerin okuyucuları ile bir araya gelmesinin yanı sıra etkinliğin son günü Kehribar konseri ile vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, sona erdi. Etkinlik, son gününde de edebiyatseverler ve vatandaşları bir araya getirdi. Naim Babüroğlu ile gazeteci İsmail Arı'nın söyleşi ve imza etkinliği büyük ilgi gördü. Kitapseverlerle buluşan yazarlar, güncel meseleler ve tarih üzerine önemli değerlendirmelerde bulunurken, okurlarıyla da bire bir sohbet etme fırsatı yakaladı.

Günün sonunda sahneye çıkan Kehribar grubu, şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan grup, sahne performansıyla geceye damgasını vurdu.

Belediye Başkan Vekili Sn. Sami Türkmen, etkinliğin kapanış konuşmasında tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.