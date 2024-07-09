Bandırma Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Bandırma Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Bandırma Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Yeni Yenice Mahallesi şampiyon oldu.

09.07.2024 12:26  Güncelleme: 13:13
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(BALIKESİR) - "Bandırma Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. 14 takımın katılım gösterdiği turnuvanın şampiyonu "Yeni Yenice" oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Bandırma'da gerçekleştirildi. Toplam 14 takımın katılım gösterdiği turnuvaya Başkan Ahmet Akın'ı temsilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz katıldı.

Turnuvada şampiyon olan Yeni Yenice Mahallesi'ne ve ikinci olan Aksakallı Mahallesi'ne plaketlerini Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz takdim etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın sevgilerini iletiyorum sizlere. Sporun, sporcunun dostu Ahmet Akın Başkanım, şehrimiz için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı aramızda bulunamadı. Sizlere sevgi ve saygılarını iletiyoruz. Turnuvaya katılan 14 takımımızı tebrik ediyorum ve böyle güzel turnuvaların devamını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Ömerli Mahallesi 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası - Son Dakika
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