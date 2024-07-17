Bangkok'ta Bir Otelden 6 Kişinin Ölü Bulunduğu Açıklandı - Son Dakika
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Bangkok'ta Bir Otelden 6 Kişinin Ölü Bulunduğu Açıklandı

Bangkok\'ta Bir Otelden 6 Kişinin Ölü Bulunduğu Açıklandı

Tayland polisi, başkent Bangkok'un merkezindeki bir otelde yabancı uyruklu 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Ölüm nedenleri henüz belirlenemeyen kişilerin aynı odada bulunduğu ve zehirlenme ihtimalinin üzerinde durulduğu belirtildi. Tayland Başbakanı olayın infiale yol açmaması için soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanması talimatı verdi.

17.07.2024 10:30
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ÇEKİM TARİHİ: 16 Temmuz 2024

1. Otelden çeşitli görüntüler

2. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in basın toplantısından çeşitli görüntüler

3. Büyükşehir Polis Bürosu müdürünün basın toplantısındaki çeşitli görüntüleri

Tayland polisi, Salı günü Tayland'ın başkenti Bangkok'un merkezindeki bir otelde yabancı uyruklu 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin silahlı çatışmada öldürüldüğü yönünde çıkan önceki haberler ise yalanlandı.

Büyükşehir Polis Bürosu Müdürü Thiti Saengsawang, üç erkek ve üç kadına ait cansız bedenlerin aynı otel odasında bulunduğunu, ölüm nedenlerinin ise henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.

Saengsawang, ilk incelemelere göre otel odasında şüpheli maddelerin bulunması ve olay yerinde herhangi bir boğuşma izi olmaması nedeniyle olayın zehirlenme kaynaklı olabileceğini belirtti.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, olayın halk arasında infiale yol açmaması için olayla ilgili soruşturmanın bir an önce tamamlanması talimatı verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Zehirlenme, Tayland, Bangkok, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangkok'ta Bir Otelden 6 Kişinin Ölü Bulunduğu Açıklandı - Son Dakika

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