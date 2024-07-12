Bangladeş, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü konusunda Myanmar'dan olumlu yanıt aldı

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Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, baskı ve zulümden kaçarak ülkesine sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) geri gönderilmesi konusunda Myanmar'dan olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Mahmud, Myanmar Askeri Yönetimi'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Than Swe ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların vatanlarına geri dönmeleriyle ilgili Swe'ye hatırlatmada bulunduğunu kaydeden Mahmud, Myanmarlı mevkidaşına bu yönde bir çalışma yapılmadığı yönündeki endişelerini ilettiğini söyledi.

Mahmud, geri dönüşleri başlatmak için Myanmar'ın sözünde durması gerektiğini Swe'ye hatırlatarak "Myanmar Dışişleri Bakanı olumlu yanıt verdi ve ülkesinin hükümetiyle istişare içinde mümkün olan en kısa sürede geri dönüşleri kabul etme yönündeki niyetini yineledi." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.