Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

22.04.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği, bağımsızlık gününü kutladı. İki ülke ilişkileri vurgulandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, siyasetçiler ve çok sayıda konuk katıldı.

Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunması ve Bangladeş'in tanıtım videosuyla başladı.

Büyükelçi Haq, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş'in "1433 Bengal Yeni Yılı"nı kutladıklarını belirterek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Bağımsızlık Günü'nün, ülkenin bağımsızlığı için verilen mücadelede hayatlarını kaybeden yüzbinlerce kişinin fedakarlığını simgelediğini ifade eden Haq, Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlü tarihi bağlara, karşılıklı saygıya ve ortak değerlere dayandığını vurguladı.

Haq, iki ülkenin uluslararası platformlarda birbirlerini sürekli olarak desteklediğini ve derinliği giderek artan bir ortaklık geliştirdiğini söyleyerek "Türkiye, uzun zamandır Bangladeş'in güvenilir bir müttefiki ve değerli bir ortağıdır. Kalkınma sürecimizde gösterdiği istikrarlı desteği içtenlikle takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki işbirliğinin ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve kültürel alanları kapsadığını aktaran Haq, Bangladeş'in Türkiye ile ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Kulaklıkaya da Türkiye ve Bangladeş'in derin, köklü ve kardeşçe bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke halkının zor zamanlarda dayanışma içinde hareket ettiğini belirtti.

Bangladeş hükümeti ve halkının 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından gösterdiği desteğin takdir edildiğini ve unutulmayacağını dile getiren Kulaklıkaya, Bangladeş'te şubatta yapılan genel seçim sürecinin başarıyla tamamlanmasının ülkede istikrar, demokratik yönetişim ve refahın güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

İkili ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına işaret eden Kulaklıkaya, Türkiye'nin Bangladeş'in reform çabalarını desteklediğini ve üst düzey temasların arttığını söyledi.

Kulaklıkaya, ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ancak mevcut ticaret hacminin "gerçek potansiyeline henüz ulaşamadığını" kaydederek savunma, eğitim, kültürel etkileşim ve kapasite geliştirme gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bangladeş'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. Dönem Başkanlığı adaylığını desteklediğini belirten Kulaklıkaya, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılıklarını yineleyerek, konuşmasının sonunda Bangladeş'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Diplomasi, Etkinlik, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:14:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.