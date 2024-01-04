 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Genel Seçimler Öncesi Anayasal Süreci Tehlikeye Atacak Eylemlerden Kaçınılmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Genel Seçimler Öncesi Anayasal Süreci Tehlikeye Atacak Eylemlerden Kaçınılmasını İstedi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, 7 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, siyasi partilere anayasal süreci sekteye uğratacak herhangi bir eylemde bulunmamaları çağrısında bulundu. Ülkede hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin boykotu devam ederken Hasina, genel seçimler öncesinde ulusa seslendi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Genel Seçimler Öncesi Anayasal Süreci Tehlikeye Atacak Eylemlerden Kaçınılmasını İstedi
04.01.2024 - 20:14,
Abone Ol

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, 7 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, siyasi partilere anayasal süreci sekteye uğratacak herhangi bir eylemde bulunmamaları çağrısında bulundu.

Ülkede hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin boykotu devam ederken Hasina, genel seçimler öncesinde ulusa seslendi.

Hasina, "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan siyasi partiler ve kurumlar, anayasal süreci sekteye uğratacak hiçbir düşünceyi teşvik etmemelidir." dedi.

Başbakan Hasina, seçimlerin "özgür, adil ve tarafsız" olmasını umduğunu ifade etti.

Öte yandan, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçim günü olan 7 Ocak da dahil, 48 saatlik greve gidileceğini ilan etti.

Hükümet karşıtı protestolar

Bangladeş'te, polisin geçen yıl 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Bangladeş, Hükümet, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Genel Seçimler Öncesi Anayasal Süreci Tehlikeye Atacak Eylemlerden Kaçınılmasını İstedi - Son Dakika


20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Genel Seçimler Öncesi Anayasal Süreci Tehlikeye Atacak Eylemlerden Kaçınılmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement