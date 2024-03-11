Bangladeş, Bengal Körfezi'nde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için uluslararası ihale düzenleyecek

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DAKKA, 11 Mart (Xinhua) -- Bangladeş, enerji üretimini artırmak amacıyla yeni bir Üretim Paylaşma Sözleşmesi kapsamında Bengal Körfezi'ndeki 24 blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için uluslararası bir ihale serisi düzenleyeceğini duyurdu.

Duyuru, Pazar günü devlete ait Petrol, Doğalgaz ve Maden Şirketi'nin internet sitesinde ve bazı ulusal gazetelerdeki ilanlarda yayımlandı. Ayrıca, ihaleyi duyurmak amacıyla Dakka'daki yabancı büyükelçiliklere de mektuplar gönderildi.

İhale, 55 uluslararası şirketin katılımına açık olacak. Bangladeş 2012'de Hindistan'la ve 2014'te Myanmar'la denizcilik sorunlarını çözüme kavuşturmuştu. Sekiz yıldır ilk kez yapılan ihale daveti petrol ve doğalgaz aranacak 9 sığ deniz bloku ile 15 derin deniz blokunu kapsıyor.

Bangladeş, son açık deniz petrol ve doğalgaz arama ihalesini 2016'da düzenlemişti. 2019 yılında yeni bir Üretim Paylaşma Sözleşmesi imzalanmasına rağmen ihale açılmamıştı. Kabine, bundan yaklaşık 4 yıl sonra geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yeni bir sözleşmeyi onaylamıştı.

Güney Asya ülkesi an itibarıyla ülkedeki 21 doğalgaz sahasından günde yaklaşık 2.300 milyon fit küp doğalgaz üretirken, ülkedeki pazar talebini karşılamak üzere yurtdışından günde yaklaşık 700 milyon fit küp doğalgaz ithal ediyor.

Bangladeş Petrol Şirketi'nin verilerine göre ülkede yakıt tüketimi her yıl yüzde 8 kadar artarken, 2021-2022 mali yılında yaklaşık 6,7 milyon ton akaryakıta ihtiyaç duyuldu.