Bangladeş, BM Cebri Kaybolmalara Karşı Koruma Sözleşmesine Taraf Oldu - Son Dakika
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Bangladeş, BM Cebri Kaybolmalara Karşı Koruma Sözleşmesine Taraf Oldu

Bangladeş, Birleşmiş Milletler (BM) Bütün Kişilerin Cebri Kaybolmadan Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme'ye taraf oldu. Ülkenin geçici hükümeti, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasının ardından cebri kaybolma konusunu ele almak için komisyon kurmuştu. BM sözleşmesi, zorla kaybolmaların önlenmesini amaçlıyor ve Bangladeş'in kabul etmesiyle sözleşmeye taraf olan ülke sayısı 76'ya yükseldi.

29.08.2024 14:16
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Bangladeş, "Birleşmiş Milletler (BM) Bütün Kişilerin Cebri Kaybolmadan Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"ye taraf oldu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, haftalık danışmanlar toplantısında sözleşmeyi imzaladı.

Yunus, cebri kaybolmalara karşı insanların korunmasını amaçlayan BM sözleşmesinin kabul edilmesini "tarihi bir olay" olarak niteledi.

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in 5 Ağustos'ta istifa edip ülkeyi terkinin ardından cebri kaybolma konusunun gündeme geldiği belirtiliyor.

Ülkedeki geçici hükümet, Hasina'nın 15 yıllık iktidarı boyunca güvenlik güçlerince zorla kaybedilenlerin vakalarını incelemek için komisyon kurmuştu.

BM Genel Kurulunun onayından geçerek 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren "Bütün Kişilerin Cebri Kaybolmadan Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme", savaş durumu ya da tehdidi, ülke içinde siyasal istikrarsızlık veya başka herhangi bir kamusal acil durum dahil olmak üzere zorla kaybolmaların önlenmesini amaçlıyor.

Bangladeş'in de kabul etmesiyle sözleşmeye taraf olan ülke sayısı 76'ya çıktı.

Kaynak: AA

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