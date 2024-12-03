Bangladeş Büyükelçisi'nden Gümüşhane Üniversitesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Bangladeş Büyükelçisi'nden Gümüşhane Üniversitesi'ne Ziyaret

Bangladeş Büyükelçisi\'nden Gümüşhane Üniversitesi\'ne Ziyaret

Büyükelçi Amanul Haq, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'i ziyaret ederek işbirliği konularını görüştü.

03.12.2024 12:47
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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i ziyaret etti.

Gümüşhane Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçisi Amanul Haq ile Büyükelçi Yardımcısı Shafiq Uddin, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ayyıldız ve üniversitede eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, Rektör Zeybek'in değerlendirmelerine yer verildi.

Zeybek, 13 Bangladeşli öğrencinin eğitim aldığı Gümüşhane Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda son zamanlarda önemli adımlar attığını ifade etti.

Büyükelçi Haq'ın gerçekleştirdiği ziyaretin önemine vurgu yapan Zeybek, iki ülke arasındaki görüşmeler doğrultusunda gerekli işbirliği anlaşmaları ve değişim programlarının devam edeceğini kaydetti.

Prof. Dr. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş'ten gelen öğrencilerimiz, üniversitemizin uluslararası kimliğine katkı sağlamakta ve kültürel çeşitliliğimizi zenginleştirmektedir. Eğitim alanındaki işbirliğimizi geliştirmek, iki ülkenin gençlerine fayda sağlayacak projeler üretmek için her zaman hazırız. Üniversitemiz, uluslararasılaşma adına bu tür ilişkileri güçlendirmek için çeşitli adımlar atmaktadır ve Bangladeş ile olan bağlarımızı daha da derinleştireceğiz. Gelecekteki işbirliği ve öğrenci değişim programları, öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma ve küresel ölçekte bir perspektif kazandırma fırsatı sunacaktır."

Zeybek, Büyükelçi Haq ile Büyükelçi Yardımcısı Uddin'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Haq ise gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, Türkiye ile Bangladeş arasında son yıllarda artan ilişkilere dikkati çekti.

Haq, "İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler bizleri hayli mutlu etmektedir. Eğitim konularında atılacak adımlarla bu ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş Büyükelçisi'nden Gümüşhane Üniversitesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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