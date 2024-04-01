Bangladeş, Facebook ve YouTube'u askıya alabilir

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DAKKA, 1 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş, hükümetin "dezenformasyonu" kontrol altına almak amaçlı talimatlarına uymamaları halinde Facebook ve YouTube hizmetlerini geçici olarak askıya alacak.

Ulusal haber ajansı Bangladeş Sangbad Sangstha'nın haberine göre, Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı ve Hükümet Kanun ve Nizam Komitesi Başkanı AKM Mozammel Haque, Pazar günü düzenlenen komite toplantısının ardından basına söz konusu açıklamayı yaptı.

Toplantıda alınan kararların altını çizen Haque, söz konusu sosyal medya platformlarının çeşitli meselelere ilişkin hükümet tavsiyeleri konusunda samimi olmadığını söyledi.

Haque, Youtube ve Facebook'un merkez ofislerinin Bangladeş'te olmaması nedeniyle hükümetin bu platformlardaki asılsız söylentileri ve siber suçları kontrol etmesinin zorlaştığını da sözlerine ekledi.

Bakan, uygunsuz durumların bu platformlara bildirileceğini, uyum sağlamamaları halinde ise hükümetin harekete geçmeden evvel bu uygunsuzlukları gazetede yaymaya başvurabileceğini kaydetti.

Bakan ayrıca, haklarının kısıtlanmasından şikayetçi olmamaları için bu sosyal medya devlerine kamu ihtarları gönderileceğini ve dolayısıyla hükümetin sorumlu tutulamayacağını vurguladı.