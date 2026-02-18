Bangladeş'in Yeni Hükümeti Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu Yapıyor - Son Dakika
Bangladeş'in Yeni Hükümeti Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu Yapıyor

18.02.2026 22:35
Başbakan Tarık Rahman, yolsuzlukla mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasını öncelik olarak belirledi.

Bangladeş'in yeni Başbakanı Tarık Rahman, ülkede kamu düzeninin tesisi ve yolsuzlukla mücadelenin hükümetin temel önceliklerinden olduğunu belirtti.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, ülkedeki seçimlerin galibi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Rahman, başbakanlık görevine gelişinin ardından ilk kez ulusa seslendi.

Ülkenin mevcut durumu, ekonomi politikaları ve yeni dönemin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rahman, yeni hükümetin temel önceliğinin yolsuzlukla mücadele, huzur, güvenlik ve kamu düzenini yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı.

Rahman, "kendi kendine yeten, güvenli, insancıl ve demokratik bir Bangladeş oluşturmayı" hedeflediklerini belirtti.

Ülkedeki tüm anayasal, devlet ve devlet dışı kurumların kurallar çerçevesinde işleyeceğinin altını çizen Rahman, "Devletin yönetiminde son sözü parti ya da siyasi etki değil, hukukun üstünlüğü söyleyecek." ifadesini kullandı.

Yeni hükümetin, "yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle yıpranmış kırılgan bir ekonomi, zayıf yönetim yapısı ve bozulan asayiş ortamında" göreve başladığını dile getiren Rahman, kolluk kuvvetlerinin ülkede yayılan kumar ve uyuşturucuya karşı sıkı tedbirler aldığını aktardı.

Rahman, BNP milletvekillerinin hükümet imkanlarını kullanarak vergisiz araç ithal etme veya arazi tahsisi gibi ayrıcalıklardan yararlanmayacağını belirterek, kamu kaynaklarının adil kullanımının hükümetin temel ilkeleri arasında olduğunu vurguladı.

Başkent Dakka başta olmak üzere büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğuna da dikkati çeken Rahman, nüfus baskısını azaltmak için ulaşım altyapısında köklü değişikliklere gidileceğini duyurdu.

Bangladeş'te genel seçim

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere 12 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

Parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu elde eden BNP, seçimlerin galibi ilan edilmişti.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

