Bangladeş, İran'a Tıbbi Yardım Gönderdi

Bangladeş, başkent Dakka'daki büyükelçiliği üzerinden İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Bangladeş'ten İran'a acil tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın talimatıyla yapılan tıbbi malzeme desteği, Bangladeş Kızılayı aracılığıyla İran'ın Dakka Büyükelçiliğine teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Nazrul İslam, Orta Doğu'daki can kayıplarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

İslam, ülkesinin barışa olan bağlılığını yineledi ve krizin diplomatik çabalarla çözülmesini umduğunu kaydetti.

İran'ın Dakka Büyükelçisi Celil Rahimi Cihanabadi de iki ülke arasındaki dostane ilişkilere dikkati çekerek, yardım nedeniyle Bangladeş hükümetine teşekkür etti.

Söz konusu yardımın içeriğine dair detaylı bilgi verilmedi.