Bangladeş Konsolosu Tekirdağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bangladeş Konsolosu Tekirdağ'ı Ziyaret Etti

Başkan Nore-Alam, Vali Soytürk ile ticari ve kültürel ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi.

20.09.2024 09:16
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Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Nore-Alam bir süre sohbet etti.

İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Şarköy ilçesinde okulları ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yeniyol, öğretmenlerle bir araya geldi, eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.

Yeniyol, daha sonra ilçede okulları gezdi, güçlendirmesi yapılan ve yapımı devam eden okullarda inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş Konsolosu Tekirdağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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