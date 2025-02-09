Bangladeş'te 33 Arakanlı Müslüman Gözaltında

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Bangladeş'te, aralarında çocukların da bulunduğu 33 Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine Alikadam bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda Myanmar'dan Bangladeş'e yasa dışı girdikleri gerekçesiyle Arakanlı Müslüman 14'ü çocuk 33 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin daha güvenli bir yaşam umuduyla Bangladeş'e çeşitli aracılar vasıtasıyla geçmeye çalıştıkları aktarıldı.

Açıklamada, 33 kişiyi geri gönderme işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

AA muhabirine konuşan sınır güvenlik yetkilisi Badruddin Kamal da gelişmeleri doğruladı.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, 4 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, yakın zamanda Myanmar'daki çatışmalardan kaçan yaklaşık 8 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini bildirmişti.

Hossain, daha fazla mülteciye insani barınma sağlama kapasitesine sahip olmadıklarını dile getirerek, artık Bangladeş'te daha fazla Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapamayacaklarını aktarmıştı.

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus da küresel odağın Myanmar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) sığınmacılara çevrilmesi ve bu soruna çözüm bulunması çağrısı yapmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.