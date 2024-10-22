Bangladeş'te Dang Humması Can Almaya Devam Ediyor

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DAKKA, 22 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da sivrisineklere karşı ilaçlama yapan bir işçi, 20 Ekim 2024.

Bangladeş'te Ekim ayında 84 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam, 2024 yılında aylık bazda en yüksek dang humması sebepli ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Pazar günü itibarıyla toplam 49.880 doğrulanmış dang humması vakası bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)