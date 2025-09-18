Bangladeş'te Dang Humması Tehlikesi - Son Dakika
Bangladeş'te Dang Humması Tehlikesi

18.09.2025 12:30
Eylül'de 39 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 40.000'e yaklaştı. Mücadele sürüyor.

DAKKA, 18 Eylül (Xinhua) -- Bagladeş'te eylül ayında 39 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece çarşamba günü itibarıyla ocak ayından bu yana ülkede doğrulanan vaka sayısı neredeyse 40.000'e ulaştı.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içinde 622 yeni dang vakasının bildirilmesiyle bu ay toplam 8.338 vakanın görüldüğünü açıkladı.

Genel müdürlük, ülkede çarşamba günü 5 kişinin daha dang humması nedeniyle öldüğünü belirterek, bu yıl dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 161'e ulaştığını duyurdu.

Genel müdürlüğün verilerine göre temmuz ayında 10.684, ağustosta ise 10.496 yeni vaka kaydedildi. Böylece bu yıl toplam vaka sayısı 39.814'e çıktı.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını artırdı.

Bangladeş'te en yüksek yıllık ölüm sayısı, dang hummasına bağlı 1.705 ölümün kayda geçtiği 2023 yılında görülmüştü.

Ülkede haziran-eylül ayları arasındaki muson dönemi, dang humması mevsimi kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua

