Bangladeş'te Dang Humması Vaka Sayısı Rekor Kırdı

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DAKKA, 30 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'te Pazar günü son 24 saat içinde 1.221 kişiye dang humması tanısı konulmasıyla bu yıl bir gün içinde kayda geçen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na göre söz konusu dönemde 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle bu yıl şimdiye kadar sivrisinek kaynaklı bu hastalıktan ölenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Bakanlık, Bangladeş'teki dang vakası sayısının yeni enfeksiyonlarla birlikte 29.786'ya yükseldiğini belirtti.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadelede kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını artırdı.

Sivrisinek kaynaklı hastalıkların yüksek risk oluşturduğu Bangladeş'te Haziran-Eylül ayları arasındaki muson dönemi, dang humması mevsimi olarak kabul ediliyor.