Dakka'da Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Dakka'da Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneyinde yıl başından bu yana görülen dang humması vakalarının, ülkedeki bütün vakaların dörtte birinden fazlasına tekabül ettiği bildirildi. Dakka'nın güney kesimleri dang humması vakalarındaki artışla boğuşuyor.

10.09.2024 10:46
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Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneyinde yıl başından bu yana görülen dang humması vakalarının, ülkedeki bütün vakaların dörtte birinden fazlasına tekabül ettiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Dakka'nın güney kesimleri dang humması vakalarındaki artışla boğuşuyor.

Ülke genelinde yılın başından bu yana 97 kişi dang hummasından öldü ve 16 bin 285 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dakka'nın güney kesimleri ise dang hummasından en çok etkilenen bölge oldu.

Eylül ayı itibarıyla şehrin güneyinde yoğunlaşan sivrisinek kaynaklı hastalık vakalarının çoğu, ülke genelinde bu yıl bildirilen tüm vakaların yüzde 25'inden fazlasına denk geldi.

Yetkililer, ölümlerin yarısından fazlasının Dakka'nın güney bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Şehrin güneyindeki bölgelerde şimdiye dek 58 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 201 vaka bildirildi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakka'da Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika

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