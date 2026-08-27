Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş\'te Dang Humması Vakaları Artıyor
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Bangladeş'te dang humması vakası 31.380'e yükseldi, can kaybı ise 88'e ulaştı.

DAKKA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'te 550 yeni dang humması vakası bildirilmesiyle bu yıl kaydedilen toplam vaka sayısı 31.380'e yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında 9.206, ağustos ayında ise şu ana kadar 16.070 dang humması vakası kayda geçti.

Yeni vaka sayısı, sivrisineklerle bulaşan hastalığın bu ay ülkenin bazı bölgelerinde hızla artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Açıklamaya göre, ülkede bu yıl dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e ulaştı.

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar bakımından yüksek risk altında bulunan Bangladeş'te haziran-eylül muson dönemi, dang humması mevsimi olarak biliniyor.

Bangladeş'te 2025 yılında 102.861 dang humması vakası ve hastalığa bağlı 413 can kaybı bildirilmişti.

Güney Asya ülkesi 2023 yılında dang hummasına bağlı 1.705 ölümle bugüne kadar gördüğü en yüksek yıllık can kaybı sayısına ulaşmıştı.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

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