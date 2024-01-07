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Bangladeş'te düşük katılım oranıyla seçim yapıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te düşük katılım oranıyla seçim yapıldı

Bangladeş'te düzenlenen seçime katılım oranının sadece yüzde 40 olduğu bildirildi. Seçimin muhalefet partileri tarafından boykot edilmesi nedeniyle katılım oranının düşük olduğu belirtildi. Seçimde olaylar yaşanırken, hükümet karşıtı protestolar da devam etti. Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 5. kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Bangladeş\'te düşük katılım oranıyla seçim yapıldı
07.01.2024 - 18:51,  Güncelleme: 18:53
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Bangladeş'te düzenlenen seçime katılım oranının sadece yüzde 40 olduğu bildirildi.

Bangladeş Seçim Komisyonu Başkanı Kazi Habibul Awal, basın mensuplarına, seçime katılıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Awal, katılım oranının yalnızca yüzde 40 olduğunu, bu durumun, seçimin muhalefet partileri tarafından boykot edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12'nci genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot kararı almıştı.

Seçimdeki olaylar

Seçim Komisyonu yetkililerinin, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücü görevlendirildiğini açıklamasına rağmen, seçimde olaylar çıkmıştı.

Polis yetkilileri, Munshiganj bölgesinde, Avami Birliği partisinden bir kişinin bağımsız adayı destekleyenlerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Seçim Komisyonu yetkilileri, 37 oy verme noktasında çıkan olaylarda gözaltına alınan kişilerin olduğunu açıklamıştı.

Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplanmış, polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Bangladeş'te, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023'te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Ana muhalefetteki BNP, bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 48 saatlik greve gidileceğini ilan etmişti.

Bangladeş'te 1996'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009'da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde iktidarını korudu. Hasina, ülkesinin içinde bulunduğu "siyasi kargaşa" ve "ekonomik zorluklara" karşın 5. kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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