Bangladeş'te Grevler 400 Milyon Dolar Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'te Grevler 400 Milyon Dolar Zarara Yol Açtı

Bangladeş\'te Grevler 400 Milyon Dolar Zarara Yol Açtı

Dakka'daki grevler, hazır giyim sektöründe büyük kayıplara sebep oldu, fabrikalar normale döndü.

21.10.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAKKA, 21 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın dış kesimlerinde bulunan çok sayıdaki büyük hazır giyim sektörü merkezinde kısa süre önce düzenlenen grevler, yaklaşık yarım milyar ABD doları tutarında zarara yol açtı.

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı Khandoker Rafiqul Islam, Cumartesi günü Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, "Eylül ve Ekim'deki grevler yüzünden yaklaşık 400 milyon dolar tutarında üretim kaybımız oldu" dedi.

Islam, fabrikaların an itibarıyla her zamanki gibi faaliyet gösterdiğini belirterek sanayi merkezlerinde hukuk ve düzenin sağlanmasının önemini vurguladı.

Islam, grevler yüzünden haftalarca süren belirsizliğin ardından önde gelen uluslararası giyim perakendecileri ve markalarından gelen siparişlerin normale döndüğünü belirtti.

Bangladeş'in Ashulia ve Gazipur sanayi merkezlerindeki yüzlerce hazır giyim fabrikası, haftalarca süren grevler yüzünden kapalı kalmıştı.

İşe devam ikramiyesi, yemek ve diğer hakların ödemelerinin yapılması ve işten çıkarılmalara son verilmesi gibi taleplerle on binlerce işçi grevlere katıldı.

Dünya hazır giyim sektöründe önemli bir oyuncu olarak yükselen Bangladeş, Çin'in ardından dünyanın ikinci en büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda.

Bangladeş'te dünyanın en büyük markalarına satış yapan ve ülkenin yaklaşık 50 milyar doları bulan yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan 3.500 civarında hazır giyim fabrikası bulunuyor.

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği'ne göre hazır giyim fabrikalarında çalışan yaklaşık 4 milyon işçinin yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Grevler 400 Milyon Dolar Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Grevler 400 Milyon Dolar Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.