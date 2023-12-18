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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda BNP liderlerinin kefalet talepleri reddedildi - Son Dakika
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda BNP liderlerinin kefalet talepleri reddedildi

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sürerken, BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir ve BNP liderlerinden Amir Khasru Mahmud Chowdhury'nin kefaletle serbest bırakılma talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme ayrıca, polisin gözetime alınma talebini de reddederek, gerekirse hapishanede sorgulanabileceklerini belirtti. Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Bangladeş'te, taraflar arasında şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılması için uluslararası çağrılar yapılıyor.

Bangladeş\'te hükümet karşıtı protestolarda BNP liderlerinin kefalet talepleri reddedildi
18.12.2023 - 17:52,
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Bangladeş'te, hükümet karşıtı protestolarda tutuklanan Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir ve BNP liderlerinden Amir Khasru Mahmud Chowdhury'nin kefaletle serbest bırakılma talepleri reddedildi.

Bangladeş'te hükümet protestoları sürerken, mahkeme, ekim ayında tutuklanan Alamgir ve Khasru'nun "kefaletle serbest bırakılma" taleplerini kabul etmediğini açıkladı.

Bunun yanı sıra mahkeme, polisin, Alamgir ve Khasru'nun sorgulanabilmeleri için 10 gün süreyle gözetime alınmaları talebini de reddederek, "gerekirse hapishanede sorgulanabileceklerini" kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınmaya ve güvenilir bir seçim yapılması için çalışmaya davet ediyor.

Kaynak: AA
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