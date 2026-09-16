Bangladeş'te kızamık salgınında şüpheli can kaybı 1.030'a yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş'te kızamık salgınında şüpheli can kaybı 1.030'a yükseldi

Bangladeş\'te kızamık salgınında şüpheli can kaybı 1.030\'a yükseldi
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Bangladeş hükümeti kızamık-kızamıkçık kampanyasında 20 milyona yakın çocuğu aşılayarak hedefini yaklaşık yüzde 10 aştı. Mart ortasında başlayan salgında şüpheli vaka sayısı 172.720'ye, şüpheli can kaybı 1.030'a çıktı.

DAKKA, 16 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti kızamık-kızamıkçıkla mücadele kapsamında 20 milyona yakın çocuğu aşılayarak kampanya başındaki hedefini yaklaşık yüzde 10 aştı.

Bangladeş, mart ortasında başlayan kızamık salgınına karşı 5 Nisan'da ülkenin 64 bölgesinden 18'ini kapsayan acil bir aşı kampanyası başlatmıştı.

Kampanyanın ikinci aşaması 12 Nisan'da dört büyük kent merkezinde, sonraki aşamalar da 20 Nisan'da başladı.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün pazartesi günkü açıklamasına göre, pazar günü yerel saatle 08.00 ile pazartesi 08.00 arasında 1.177 yeni vaka kaydedilirken, kızamık şüphesiyle 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Mart ortasında başlayan salgında toplam şüpheli vaka sayısı 172.720'ye, şüpheli can kaybı sayısı ise 1.030'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te kızamık salgınında şüpheli can kaybı 1.030'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te kızamık salgınında şüpheli can kaybı 1.030'a yükseldi - Son Dakika
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