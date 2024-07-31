Bangladeş'te Öğrenciler Adalet Yürüyüşü Düzenledi

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Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda gerçekleşen "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek isteyen öğrenciler, "Adalet Yürüyüşü" düzenledi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Ayrımcılığa Karşı Öğrenci Hareketi tarafından başta başkent Dakka olmak üzere ülke genelinde yapılan yürüyüşlerde göstericilere müdahale eden polis göz yaşartıcı gaz kullandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği "kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için başkentte toplanan grup, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Polis engeliyle karşılaşan öğrenciler, taleplerini iletmek üzere Yüksek Mahkeme binasına girdi.

Sylhet kentindeki yürüyüşe katılanlar ile polis arasında da arbede yaşandı, 20 kişi yaralandı. Polisin ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, öğrencilerin ise polise tuğla atarak karşılık verdiği ifade edildi.

Khulna kentinde yürüyüşe katılan 60 kişinin yaralandığı, 100 kişinin gözaltına alındığı, burada da polisin ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Diğer kentlerde düzenlenen yürüyüşlerde de grupların polis tarafından dağıtıldığı ve gözaltılar olduğu kaydedildi.

Ülkedeki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydediliyor.