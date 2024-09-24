Bangladeş'te Protestolarda Ölü Sayısı 708'e Yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş'te Protestolarda Ölü Sayısı 708'e Yükseldi

Bangladeş'teki öğrenci protestolarında ölü sayısı 625'ten 708'e güncellendi. Ölü ve yaralı sayısı artabilir.

24.09.2024 18:49
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Bangladeş'teki geçici hükümet, daha önce 625 şeklinde açıkladığı öğrenci protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısının 708 olarak güncellendiğini bildirdi.

Dhaka Tribune sitesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığı, ülkede Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda ölenlerin kişisel bilgilerinin bulunduğu listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Listeye göre, daha önce 625 olarak açıklanan öğrenci protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısı 708 olarak güncellendi.

Yeni açıklanan verilerde hata olması durumunda düzeltme, ekleme ya da çıkarma yapılabileceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca "1400'ün üzerinde ölü olduğu iddialarının doğrulanmadığını ve teyit edilmediğini" duyurdu.

Bangladeş Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Akmal Hüseyin Azad, 11 Eylül'de, öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğünü, 18 bin 380 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Azad, ölü ve yaralı sayısının daha da yükselebileceğini kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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