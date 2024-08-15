Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid'in partisi destekçileri ile protestocular arasında arbede çıktı - Son Dakika
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Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid'in partisi destekçileri ile protestocular arasında arbede çıktı

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliği'nin destekçileri ile protestocular arasında çıkan arbedede yüzlerce kişi karıştı. Protestocular, Avami Birliği Partisi ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle kişilerin telefonlarını ve kimlik bilgilerini kontrol etmeye çalıştı. Olaya ordu müdahale ederek alıkonulanları kurtardı. Rahman'ı anma törenleri iptal edildi.

15.08.2024 22:48
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Bangladeş'te protestocu yüzlerce öğrenci ve siyasi aktivist ile eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliğinin destekçileri arasında arbede çıktığı belirtildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Avami Birliği Partisi destekçileri, Hasina'nın babası ve ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ı anma günü dolayısıyla Rahman'ın müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti.

Hasina karşıtı yüzlerce protestocu ile Avami Birliği Partisine destek verenler arasında Rahman'ın evi yakınlarındaki Dhanmondi 32 bölgesinde arbede yaşandı.

Çoğunluğu öğrenci olan protestocular, Avami Birliği Partisi ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle Dhanmondi 32 bölgesindeki kişilerin telefonlarını ve kimlik bilgilerini kontrol etmeye çalıştı.

Protestocuların müzeye girmek isteyen 30 kişiyi alıkoyması üzerine ordu olaya müdahale ederek alıkonulanları kurtardı.

Rahman'ı anma törenleri iptal edildi

Bangladeş'teki geçici hükümet, protestolar sırasında ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın babası ve ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Rahman'ı anma törenlerini iptal etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid'in partisi destekçileri ile protestocular arasında arbede çıktı - Son Dakika

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